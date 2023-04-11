YSK kararı: Sandık kurullarında HDP yerine MHP görev alacak

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YSK, seçimlere Yeşil Sol Partisi listelerinden girme kararı alan HDP’nin sandık kurullarında temsilci hakkı bulunduramayacağına karar verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre YSK, 14 Mayıs seçimi öncesi sandık kurullarına ilişkin çarpıcı bir karar aldı. MHP, kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan HDP'nin sandık kurulundaki varlığına itiraz ederek YSK'ya başvurdu.

Önceki seçimde ülke genelinde en çok oyu alan üçüncü parti konumundaki HDP’nin "seçime katılmama" durumunun aday listesinin teslim edilmemesi nedeniyle kesinleştiğini belirten MHP YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan, parti temsilcilerinin 14 Mayıs seçimlerinde sandık kurullarında da bulunamayacağını vurguladı. HDP de YSK'ya sandık kurullarındaki durumlarına ilişkin görüş sordu.

Yüksek Seçim Kurulu, seçime girmeme kararı kesinleşen HDP’nin sandık kurullarında görev alamayacağına hükmetti.

HDP YERİNE MHP

Siyasi Partiler Yasasına göre, son genel seçimde ilk 5 sırada bulunan siyasi partilerin temsilcileri sandık kurullarında görev alabiliyor. İlk beş her seçim çevresinde ayrı belirleniyor. Yurtdışı Seçim Kurulu ise tek seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Ülke genelinde son seçimde ilk üçü paylaşan siyasi partiler yurtdışı sandık kurullarında görev alabiliyor.

24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde, AK Parti, CHP ve HDP ilk üç sırayı paylaştığı için yurtdışı sandık kurullarında da bu partiler üye bulundurabiliyordu. Ancak YSK’nin kararı sonrası yurtdışı sandık kurullarında HDP’nin yerine, dördüncü parti konumunda bulunan MHP temsilcileri görev yapacak.