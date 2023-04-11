Mansur Yavaş’tan ‘Kürtler oy vermez’ iddialarına yanıt

HABER MERKEZİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV programında soruları yanıtladı.

“Yavaş'a Kürtler oy vermez” iddialarına yanıt veren Mansur Yavaş, "Benim kimseye karşı önyargım yok, olamaz da. Bir yönetici seçildikten sonra karşısındakileri şu seçmen, bu seçmen diye nitelendiremez. Bazı siyasi partiler geçmişinizi sorgulayarak önyargıları var. Ben de onlara meydan okuyorum. Ankara’da da Kürt seçmen var. Gelin onlara ‘Mansur Yavaş’a oy vermeyin’ deyin. Bakalım sizi dinliyorlar mı?” dedi.

Yavaş ayrıca, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olunca Ankara Belediye Başkanlığı’nı bırakmasına ilişkin “Belli olmaz. O günleri bir görmek lazım. Ben kişisel olarak açıkçası belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de bana 2 defa milletvekilliği teklif edildi. Ben düşünmedim. Belediye başkanlığında herhangi bir sorunda çok çabuk aksiyon alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.