AK Parti'den 5. kez aday gösterilmeyen Tatlıtes: Benim meselem Türkiye
HABER MERKEZİ
Sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce AK Parti’den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olmuştu. 14 Mayıs seçimleri için de başvuruda bulunan Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu.
Aday gösterilmemesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:
“Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tegoti çıgoti."
“Benim meselem Türkiye!”— İbrahim Tatlıses (@imparatoribo) April 10, 2023
“Benim meselem Urfa!”
“Benim meselem sayın Erdoğan!” Gerisi
( tegoti ( çıgoti )