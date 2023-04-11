AK Parti'den 5. kez aday gösterilmeyen Tatlıtes: Benim meselem Türkiye

HABER MERKEZİ

Sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce AK Parti’den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olmuştu. 14 Mayıs seçimleri için de başvuruda bulunan Tatlıses, beşinci denemesinde de başarısız oldu.

Aday gösterilmemesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:

“Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tegoti çıgoti."