Erzurum’da 4 kişiyi yaralayan kurt kuduz çıktı

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Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi’ne sabah saatlerinde kurt indi.

Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden bir kadına ve çevredeki vatandaşlara saldıran kurt mahallede 4 kişiyi yaraladı. Kurt etkisiz hale getirildi.

Erzurum’a sevk edilen yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alınacağı bildirildi.

Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kurdun yaraladığı 4 kişinin kuduz tedavisinin sürdüğü bildirildi. (Kaynak: İHA)