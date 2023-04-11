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Erzurum’da 4 kişiyi yaralayan kurt kuduz çıktı

Erzurum’un Tortum Kireçli Mahallesine inen kurt, mahalledeki 4 kişiyi yaraladı.
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kürdistan erzurum kuduz

HABER MERKEZİ

Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi’ne sabah saatlerinde kurt indi.

Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden bir kadına ve çevredeki vatandaşlara saldıran kurt mahallede 4 kişiyi yaraladı. Kurt etkisiz hale getirildi.

Erzurum’a sevk edilen yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alınacağı bildirildi.

Kurdun, laboratuvarda yapılan analizlerde kuduz olduğu tespit edildi. Karantinaya alınan mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan karar üzerine jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

Kurdun yaraladığı 4 kişinin kuduz tedavisinin sürdüğü bildirildi. (Kaynak: İHA)

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