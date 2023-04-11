Politika

AYM, HDP dosyasını raportöre gönderdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin savunma vermemesini tutanak altına alarak dosyayı raportöre gönderdi.
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AYM-HDP
AYM-HDP
türkiye AYM HDP

HABER MERKEZİ

Kapatma davasında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) dilekçesinde belirtilen hususlar yerinde görülmedi.

Dava dosyası, esası hakkında rapor düzenlemek üzere raportöre verildi.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti.

Son olarak partinin talebi üzerine ek süre verilerek HDP’nin sözlü savunması 11 Nisan’a ertelemişti.

HDP, seçim dönemi yoğunluğu nedeniyle 11 Nisan’da sözlü savunma vermenin imkansız olduğu belirterek savunma vermeyeceğini açıkladı.

AYM, HDP'nin dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görmedi. Dava dosyası, esası hakkında rapor düzenlemek üzere raportöre verildi.

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