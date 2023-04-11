İçişleri Bakanlığı: Yasa dışı güçler Şengal’de dönüşlere engel

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Fayeq Cebro’nun sözlerine sert bir açıklamayla yanıt verdi.

Cebro, 5 Nisan’da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, bakanlığının Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplar üzerinde yetkisinin olmadığını ve göçmenlerin dönüşü için siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin, zorlu koşullar ve krizlere rağmen yıllardır yüz binlerce Iraklı ve komşu ülkelerden gelen göçmene ev sahipliği yaptığı ve hükümetin onlarca kampın sorumluluğunu üstlendiğini ve bunun ciddi bir yük oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

“Her şeyden öte, yüz binlerce göçmen ve mülteci baskı, terör, ayrımcılık, mezhepçi siyaset ile güvenlik ve huzur olmadığı için bölgelerini terk ederek Kürdistan Bölgesi’ne gelmiş ve büyük bölümü kamplara yerleşmiştir. Kürdistan Bölgesi Hükümeti kucaklayıcı bir şekilde göçmenlerin yardımına koşmuş ve bölge düzeyinde başarılı bir sınav vermiştir.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti her zaman göçmenlerle mültecilerin gönüllülük esasına dayalı gururlu bir şekilde evlerine dönmesinden yana olmuştur. Bu amaçla da Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümeti arasındaki anlaşmanın uygulanması göçmenlerin dönüşü, göçmenlerle bölge halkının yaşam koşullarının normalleştirilmesi için en iyi yol haritasıdır. Bununla birlikte Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümeti arasında, tüm sorunlara çözüm bulunması konusunda karşılıklı bir anlayış söz konusudur. Bu sebeple de göçmen sorunu ve onurlu dönüşleri için bir çözüm beklenmektedir.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı’nın bir televizyon kanalında göçmenlerin evlerine dönememesi ve Şengal Anlaşması’nın uygulanmamasının temel sebebi konusunda manipülasyon yaparak sorumsuzca ifadeler kullanması, siyasi bir amaç taşımaktadır. Bu tür bakış açısı ve demeçler, göçmenlerin talepleri ile gerçeklerin perdelenmesine yöneliktir ve hiçbir şekilde göçmenlerin durumuna ve yaşamlarının normalleştirilmesine hizmet etmemektedir.

Göçmenlerin dönememesinin birinci dereceden sebebi, Şengal’de bazı yasa dışı grupların varlığı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümeti arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmamasıdır. Ne yazık ki şimdiye kadar imar ve inşa adına yasa dışı güç ve milislere maddi yardım yapılmıştır. Göç ve Göçmenler Bakanı ve onun gibi konuşanlar bu kadar dürüst ise gelip Şengal’in durumunun normalleşmesi için göçmenlere yardım etsin. O zaman imar daha kolay olur ve bu imar her zaman göçmenlere ve yaşamlarının normalleştirilmesine hizmet eder.”