PSK: YSP’nin aday listesi temsiliyet ruhunu yansıtmaktan uzak

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Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Merkez Yürütme Kurulu, Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye ve Kürdistan önemli bir süreçten geçmektedir.

Söz konusu süreçte Kürt halkı hem ciddi riskler hem de tarihi fırsatlarla karşı karşıyadır.

Kürdistan Sosyalist Partisi olarak her fırsatta özgürlüğe ve demokrasiye kavuşmanın ortak mücadeleyle mümkün olduğunun altını çiziyoruz.

Kürt siyasi aktörlerinin, halkımızın temel talepleri etrafında gücünü birleştirerek sürecin yönünü kendi lehine çevirebileceğini ısrarla dile getiriyoruz.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimleri bu açıdan bir fırsat olarak değerlendiren Partimiz,8 siyasi parti ve hareketle birlikte Yeşil Sol Parti’nin de içinde bulunduğu Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nı oluşturmuştur.

Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, 03.04.2023 tarihinde yayınladığı deklerasyonda Kürt halkının ulusal demokratik temel taleplerini en net ve yalın bir biçimde kamuoyuna ilan etmiş, söz konusu taleplerin hayat bulması için ortak mücadele iradesini ortaya koymuştur.

Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın oluşumu ve Kürt halkının taleplerine ilişkin yayınladığı deklerasyon halkımız tarafından büyük bir takdir görmüştür.

Ne var ki 09 Nisan 2023 tarihinde Yeşil Sol Parti’nin açıklanan aday listesi, Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın arzulanan adil ve dengeli temsiliyet ruhunu yansıtmaktan uzak kalmıştır.

Ancak bu durum Partimizin Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın kamuoyuna açıklanan ilkelerine bağlığını etkilemesi söz konusu değildir.

Partimiz başından itibaren İttifak sürecine ilkesel temelde yaklaşmış, bu tutumunu bundan sonra da titizlikle sürdürmeye kararlıdır.

Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın 03 Nisan 2023 tarihinde yayınlanan deklerasyonunda belirtildiği gibi; Kürt halkının temel taleplerinin seçim sürecinde toplumsallaşması, seçimden sonra ise yasal ve anayasal karşılık bulması yönündeki ortak mücadele taahhüdüne bağlıdır.”