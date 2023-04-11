CHP'li Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, sorunu meclis odaklı bir yöntemle çözeceklerini söyledi.

“Parlamentodaki bütün siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız” diyen Tanrıkulu, TBMM’nin çözüm odağı olduğunu herkesin göreceğini belirtti.

Tanrıkulu, “Türkiye’nin, Kürtlerin hayatında silah şiddet olmayacak” dedi.