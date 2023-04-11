Politika

CHP'li Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PKK'ye silah bıraktıracaklarını söyledi.
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Sezgin Tanrıkulu
Sezgin Tanrıkulu
türkiye Sezgin Tanrıkulu PKK CHP

HABER MERKEZİ

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, sorunu meclis odaklı bir yöntemle çözeceklerini söyledi.

“Parlamentodaki bütün siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız” diyen Tanrıkulu, TBMM’nin çözüm odağı olduğunu herkesin göreceğini belirtti.

Tanrıkulu, “Türkiye’nin, Kürtlerin hayatında silah şiddet olmayacak” dedi.

 

 

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