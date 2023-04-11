K24 ÖZEL - Yeşil Sol Partililer listeye yönelik tepkiler için ne dedi?

ANKARA (K24)

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçimlerdeki çatı partisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıyla milletvekili adaylarını tanıttı.

Neredeyse tüm adayların katıldığı toplantıya yoğun bir ilgi vardı ancak Yeşil Sol Parti’nin (YSP) aday listesine yönelik eleştiriler de gözden kaçmadı.

Toplantının yapıldığı salonda ve dışarıda pek çok partiliyle konuşma fırsatı bulduk. Büyük çoğunluk temsiliyet açısından bazı isimlerin aday gösterilmemesini yanlış bulduğunu ifade etti ve Kürt kentlerinde aday gösterilen bazı isimlerin İzmir, Kocaeli, Aydın ya da İstanbul gibi kentlerde gösterilmesinin daha anlamlı olabileceğini vurguladı.

Adının saklı kalması koşuluyla K24’e konuşan bir YSP adayı, yerel halkın bildiği, tanıdığı ve önem verdiği isimlerin ön sıralarda olmasını istediklerini ancak bu yönde yanlış karar alındığını belirtti.

Yanı sıra isimlerin önemli olmayıp, seçimlere odaklanılması gerektiğini söyleyen partililer de vardı.

YSP’den aday adaylığı başvurusu bulunan Kürt dilbilimci ve yazar Zana Farqînî’nin aday gösterilmemesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Öte yandan toplantıda söz alan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "En geniş mutabakatı oluşturmak için elimizden geleni yaptık" dedi.

İPEKYÜZ: KÜRT DİLİNE HİZMET EDEN HERKESİ DESTEKLEMELİYİZ

K24 HDP Batman Milletvekili ve Yeşil Sol Parti Bursa Adayı Necdet İpekyüz

"Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk döneminden sonra ‘Bu sisteme devam mı yoksa bu sistemin onarılması mı gerekiyor?’ diye yoğunlaşacağız. Türkiye, cumhuriyetin yüzüncü yılına nasıl girecek, buna yoğunlaşacağız. Yıllardır çözülemeyen sorunlar var, bunlara alternatifler ve çözümler düşünülüyor" dedi.

Başta Kürt sorununun çözülmesi olmak üzere pek çok konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden İpekyüz, “Üçüncü bir yol var ve bu yol Yeşil Sol Parti’dir” dedi.

Kürt dilbilimci ve yazar Zana Farqînî’nin aday gösterilmemesi sonrası gösterilen tepkileri anımsattığımız İpekyüz, şu ifadeleri kullandı:

"Kim Kürt diliyle ilgili çalışıyorsa, kim Kürtlerle ilgili bir çaba harcıyorsa onlara saygı duymak lazım. Onların emeklerini desteklemek lazım. Sonuçta parlamentoda olsun yerel yönetimlerde olsun; siyasetin kendisi bir görev alanıdır. Kürt diline hizmet eden her insan önemlidir ve onları desteklemek lazım."

İpekyüz, yüzde 13 oranında oy alabileceklerini de ekledi.

TÜRKMEN: TÜM ELEŞTİRİLER CAN SUYUMUZDUR, DEĞERLENDİRECEĞİZ

K24’e konuşan HDP’nin Seçim İşleri Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Yeşil Sol Parti’nin Ankara Adayı Emirali Türkmen ise seçim çalışmaları için şunları dile getirdi:

"AKP 20 yıldır bütün seçimlerde devletin kaynaklarını kullanıyordu ama bu seçimlerde kaybedecekler. Birinci önceliğimiz tek adam rejimini yıkmak, ikinci önceliğimiz ise en güçlü bir biçimde parlamentoya girmektir. İnsan haklarını, demokrasiyi, emeği ve adaleti bütün gücümüzle savunacağız. Şimdiye kadar mücadele ediyorduk, şimdi mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Bunları göndereceğiz, halkın taleplerini parlamentoya taşıyacağız."

YSP’nin aday listesine yönelik tepkiler için de konuşan Türkmen, “Adaylık süreçleri her zaman hassas süreçlerdir” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğal olarak herkes kendisinin en güçlü bir biçimde temsil edilmesini ister. Biz saydam bir partiyiz, tüm eleştirileri dikkate alıyoruz. Eleştirinin bizim açımızdan can suyu olduğunu biliyoruz. Can sularımızı alarak kendimizi büyüteceğiz. Bu tür eleştirilerin olumlu/olumsuz değerlendirmelerini yapacağız. Adaylık süresi doldu. Süre dolduğu için bundan sonra bir değişiklik olması zor ancak hukuksal sorunları olanlar olursa onların yerine başkalarını göstereceğiz."

PARLAK: GELEN TÜM TOPLUMSAL ELEŞTİRİLER MASAYA YATIRILACAK

K24’e konuşan HDP Ankara Şube Eş Başkanı ve Yeşil Sol Parti’nin Hakkari Adayı Vezir Parlak Coşkun, şunları kaydetti:

"Uzun süredir seçimlerin hazırlığını yapmıştık fakat yaşanan acı depremler nedeniyle şu an çalışmalar daha dar bir takvime sıkışmış durumda. Adaylar da belirlendiği için bulunduğumuz illerde çalışmalarımıza başlayacağız. 14 Mayıs gününe kadar elimizden geleni yapacağız çünkü ülkenin geldiği nokta gerçekten yürümeyecek bir durumda. Bu hukuksuzluğa ve savaş politikalarına karşı yeniden barış ortamını yaratmak gerekiyor. 14 Mayıs yeni bir başlangıç oluyor."

Parlak’a da gelen tepkileri sorduk ve şu yanıtı aldık:

"Birçok simge isim var. Bu isimler, yerellerdeki toplumsal rollerini çok daha fazlasıyla oynayabiliyor. Adaylık süreçleri her zaman kriz yaratıyor. Biraz daha uzun süreli zamana yayarak beklemekte yarar var. Sonuç itibariyle listenin büyük bir çoğunluğu değişmiş durumda. Yerellerde halk ile bütünlüklü çalışmalar yürütüldüğünde bu makası kısa sürede kapatacağımıza inanıyoruz. Gelen eleştirileri de zamana yayarak, örgütsel anlamda yapığımız toplantıda dile getirmekte yarar var. Gelen tüm toplumsal eleştiriler masaya yatırılacak."