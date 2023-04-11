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Hewraman’da havan mermisi patladı: 2 ölü

K24 Halepçe muhabiri, Belxe köyünde havan mermisinin patlaması sonucu Aso Keykawus isimli gencin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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kürdistan Hewraman Tawila Havan mermisi

HALEPÇE (K24)

Hewraman bölgesinin Tawila nahiyesinin Belxe köyünde havan mermisinin patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

K24 Halepçe muhabiri, Belxe köyünde havan mermisinin patlaması sonucu Aso Keykawus isimli gencin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Halepçe Polis Sözcüsü Barzan Osman, Tawila’da patlayan havan mermisi sonucu 31 yaşındaki Aso Keykawus’un yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların Halepçe Acil Durum Hastanesi’ne nakledildiklerini kaydeden Osman, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Ağır yaralı olan Geştyar Şerif Abdulaziz’in kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

 

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