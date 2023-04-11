Yeşil Sol Parti tarafından aday gösterilen Onur Hamzaoğlu: Haberim olmadan YSK'ye başvurulmuş, aday değilim

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Yeşil Sol Parti'nin (YSP) İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Bianet’e açıklama yaptı.

"9 Nisan Pazar günü, hemen hepinizle aynı saatlerde Yeşil Sol Parti listesinden milletvekili adayı gösterildiğimi öğrendim” diyen Hamzoğlu, şunları kaydetti:

"Oysa HDP yetkilisi bir arkadaşımın Mart ayında telefonla arayarak, 'Sizin adınızı, milletvekili aday listesi belirlemelerinde görüşebilmek için izin istiyoruz' talebiyle başlayan konuşmamızı, 'Adaylık kararımı Partinin çalışması tamamlandıktan sonra yapacağımız ikinci bir görüşmede netleştireceğimiz' kararını vererek tamamlamıştık. Çalışmalar devam ederken, seçim heyetinin içinden başka bir Parti yetkilisi arkadaşım 'adaylık başvuru belgelerini' şimdiden hazırlamamın, çalışmalar uzun sürebileceği için eğer adaylık kararı verilirse, herhangi bir telaş olmaması gerekçesiyle uygun olacağını paylaştı. Gerekli belgeleri yetkili arkadaşımızla yapacağım ikinci telefon görüşmesine kadar 'emanette' kalması, kullanılmaması koşuluyla kendisine teslim ettim.”

Hamzaoğlu, “Bununla birlikte, ikinci bir görüşme gerçekleşmemiş olmasına karşın, aday adaylığı başvurusu yaptığım kabulüyle ancak, herhangi bir şekilde haberim/bilgim olmadan Yeşil Sol Parti listesinden YSK'ye adaylık başvurum yapılmıştır. Ancak, aday değilim” diye konuştu.

“Bugünlerde oldukça ağır tarihsel ve toplumsal koşullardan geçiyoruz” diyen Prof. Dr. Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye halkları, emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları, LGBTİ+'ları başta olmak üzere, hepimiz adına, kol kola, omuz omuza hayatın tüm alanlarında yapılması gereken yığınla işimiz varken, sizleri böylesi bir konuda meşgul etmek zorunda kaldığım için üzüntülerimi paylaşıyorum. Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm kimlik sorunlarını demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturduğumuz, hep birlikte sınıf mücadelesini büyüttüğümüz günlerin özlemiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”