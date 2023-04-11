Politika

ABD Enerji Bakan Yardımcısı’ndan K24’e: Kürdistan petrolünün ihracına bir an önce başlanmasını istiyoruz

ABD Enerji Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Kürdistan Bölgesi’nden bir an önce petrol ihracına başlanmasını istediklerini söyledi.
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Geoffrey Pyatt
Geoffrey Pyatt
ABD Geoffrey Pyatt petrol ihracatı anlaşması Kürdistan Bölgesi

WASHİNGTON (K24)

ABD Enerji Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Kürdistan Bölgesi’nden bir an önce petrol ihracına başlanmasını istediklerini söyledi.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan ABD Enerji Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, “ABD, Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Bir an önce Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına yeniden başlanmasını istiyoruz” dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki petrol ihracatı anlaşmasına desteğini bildiren Pyatt, Kürdistan Bölgesi'nde enerji sektöründe çok sayıda ABD şirketinin çalıştığını sözlerine ekledi.

Pyatt, “Kürdistan Bölgesi'nin bir an önce petrol ihracatına yeniden başlamasını istiyoruz. Anlaşmayı Erbil, Ankara ve Bağdat'taki büyükelçilik ve konsolosluklarımız aracılığıyla takip ediyoruz” dedi.

ABD’nin süreçteki rolüne değinen ABD’li yetkili, “Kürdistan'ın petrol ihracatını sürdürmek için Türkiye'deki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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