Politika

Son seçim anketi: Hangi parti önde?

Yapılan son ankete göre parlamento seçimlerinde AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 27.6, İyi Parti 9.5, HDP 9.3, MHP 6.3, Memleket Partisi 4.5 ve TİP ise 3.3 oranında oy alıyor.
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türkiye AK Parti HDP CHP TİP Yöneylem Araştırma Anket

HABER MERKEZİ

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, CATI yöntemi uygulayarak 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2 bin 655 kişiyle yaptığı görüşmelerin sonucunu açıkladı.

Araştırmanın veri derleme aşaması 27 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yapılan ankette partilerin oy oranları kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 35

CHP: Yüzde 27,6

İyi Parti: Yüzde 9,5

HDP: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3

Memleket Partisi: Yüzde 4,5

TİP: Yüzde 3,3

 

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