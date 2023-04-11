Son seçim anketi: Hangi parti önde?

Yapılan son ankete göre parlamento seçimlerinde AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 27.6, İyi Parti 9.5, HDP 9.3, MHP 6.3, Memleket Partisi 4.5 ve TİP ise 3.3 oranında oy alıyor.