Son seçim anketi: Hangi parti önde?
HABER MERKEZİ
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, CATI yöntemi uygulayarak 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2 bin 655 kişiyle yaptığı görüşmelerin sonucunu açıkladı.
Araştırmanın veri derleme aşaması 27 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Yapılan ankette partilerin oy oranları kararsızlar dağıtıldıktan sonra şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 35
CHP: Yüzde 27,6
İyi Parti: Yüzde 9,5
HDP: Yüzde 9,3
MHP: Yüzde 6,3
Memleket Partisi: Yüzde 4,5
TİP: Yüzde 3,3