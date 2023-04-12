Spor

Şampiyonlar Ligi: Manchester City ve Inter yarı final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, Bayern Münih’i 3-0, Inter ise deplasmanda Benfica’ı 2-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde etti.
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HABER MERKEZİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Leipzig'e 7 gol atan Manchester City, evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.

Maçı 3-0 kazanan Manchester ekibi rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti. 

Maçta goller; 27. dakikada Rodri, 70. dakikada Bernardo Silva ve 76. dakikada Erling Haaland'dan geldi. 

Karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan'da Münih'te oynanacak. 

INTER AVANTAJI KAPTI

Gecenin diğer maçında Benfica, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir başka Portekiz temsilcisi Porto'yu eleyen Inter ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-0 Inter üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçta goller; 51. dakikada Barella'nın kafa vuruşu ve 82. dakikada Lukaku'nun penaltısıyla geldi. 

Eşleşmenin rövanşı 19 Nisan'da Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

Inter, Benfica eşleşmesinde ikinci maçta hata yapmazsa yarı finale yükselecek. 

Bu durumda, Milano ekibi Napoli-Milan eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşılaşacak ve bir İtalyan ekibi finalde yer alacak. 

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