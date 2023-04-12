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Urfa'da sağanak yağış sele neden oldu

Urfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Halfeti, Suruç, Bozova ve Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi.
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Urfa'da sel
Urfa'da sel
kürdistan Urfa sel

HABER MERKEZİ

15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Halfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçe kırsallarında bazı ekili tarlaların da su altında kalarak zarar gördüğü görüldü.

Urfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. (Kaynak: İHA)

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