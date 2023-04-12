Politika

Romanya F-35 savaş uçakları satın almayı hedefliyor

Romanya'nın Yüksek Savunma Konseyi (CSAT), ülkenin hava savunmasını güçlendirmek için en yeni nesil ABD F-35 savaş uçaklarının satın alınmasının hedeflendiğini bildirdi.
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dünya Romanya F-35 savaş uçakları

HABER MERKEZİ

Ukrayna ile 650 km'lik bir sınırı paylaşan Romanya, ABD'nin balistik füze savunma sistemine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda geçen yıl itibarıyla topraklarında konuşlanmış daimi bir ittifak savaş grubuna sahip.

"Hava kuvvetlerinin modernizasyon süreci son nesil F-35 jetlerinin satın alınmasıyla devam edecektir" ifadelerini kullanan yetkililerce yapılan açıklamada, "NATO ve AB ülkesi olarak taahhütlerimizin bir parçası olarak sağlam, güvenilir, birlikte çalışabilir, esnek ve etkin hava savunma operasyonel kabiliyetlerine sahip olmak. Romanya'nın savunma politikası hedeflerine ulaşmasında kilit öneme sahiptir" denildi.

Konsey zamanlama ya da sayılar konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Romanya'nın ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin Corp (LMT.N) tarafından üretilen F-35 uçaklarını satın almayı düşündüğünü söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak savunma harcamalarını bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sinden yüzde 2,5'ine yükseltti.

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