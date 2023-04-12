Politika

ABD Fas’a HIMARS füzeleri satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı’nın HIMARS füze sistemleri ve ilgili ekipmanın Fas’a 524 milyon dolara varan bir anlaşmayla satışını onayladığını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Pentagon, Dışişleri Bakanlığı’nın Fas’a tahmini maliyeti 250 milyon dolar olan Müşterek Uzaklaştırma Silahları ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını da açıkladı.

Açıklamada, HIMARS’ın ana yüklenicilerinin Lockheed Martin şirketleri L3Harris, Raytheon, COBHAM, Oshkosh Defence, AAR ve AM General LLC olacağı bilgisi de verildi.

Pentagon, Müşterek Savunma Silahları için ana yüklenicinin Raytheon olacağını da ekledi.

HIMARS, güdümlü ve hassas güdümlü füzeleri ateşleyen hafif zırhlı füze rampalarıdır. Yaklaşık 80 kilometre menzile sahip olan sistemi, esnek, uzun menzilli ve hızlı konuşlandırılabilir sistemler olan M142 ve M270 olmak üzere iki versiyondan oluşuyor.

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