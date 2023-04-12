Demirtaş’tan mahkemeye Ayhan Bilgen tepkisi

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nın 24’üncü tur duruşmasının ilki Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.

Üç gün sürecek duruşmada, savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor. İddia makamının bu tutumuna tepki gösteren HDP’li siyasetçiler eski Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulduğu tutuklu siyasetçilerin savunmalarını yapmadıkları gerekçesiyle tepki gösteriyor.

Duruşma,Yaprak isimli gizli tanığın Eski Kars Belediye Eş Başkanı ve SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen hakkındaki ifadeleri ve mahkemeye eklenen dosyaların okunmasıyla başladı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, mahkemeye sunulan belgelere ilişkin konuştu.

Ayhan Bilgen hakkında yürütülen bir soruşturmada takipsizlik kararı verildiği halde bu takipsizlik kararı içerisinde yer alan gizli tanık ifadelerinin mahkemede okunduğunu ve kendilerine “suçlama” gibi sunulduğunu belirten Demirtaş, “Hukukla bağlı olmadığınızı gösteren bir örnek. Ayhan Bilgen hakkında takipsizlik kararı veren savcı kararını okumuyorsunuz ama bu takipsizlik kararında yer alan gizli tanık ifadelerini okuyorsunuz. Dava açıp mahkemenin birleştirilmesini talep etmiyor. Direkt takipsizlik kararı veriyor ve bu kararı dosyaya gönderiyor” diye konuştu.

Sorgusu yapılmayan kişilerin kaldığını belirten Demirtaş, “Dosyada delil olarak mı değerlendireceksiniz takipsizlik kararlarını? Gelen evraklar hakkında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Detaylı beyanlarda bulunacağız. Sorgusu yapılmayan arkadaşlarımız var. Bizim kendi savunmamızı yapma talebimiz devam ediyor. Sorgu yapılmadan mütalaa sunulamaz. Bizim sorgu aşamasında ne söyleyeceğimizi bilmeden hazırlanmış bir mütalaa hukuka ve usule aykırıdır ve eksiktir. Ben sorguda bütün suçlarımı kabul ettim diyelim, savcı mütalaasını mı değiştirecek” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DAVAMIZLA 14 MAYIS DİREKT BAĞLANTILANIYOR”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin kürsüsünde Kobani davası ve kendisi hakkında yapılan açıklamaları okuyan Demirtaş, “Erdoğan’ın Türkiye’deki yetkileri hem cumhurbaşkanlığı hem de fiili yetkileri açısından ne olduğu biliniyor. Attığı astık kestiği kestik, bir otoriter yönetici. Yargıya açıktan müdahaleler yapabiliyor ve bunu da sözde kalmıyor pratikte gösteriyor. Bu zat diyor ki, ’14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor’. Bizim davamızla 14 Mayıs direkt bağlantılanıyor. ‘Bize oy vereceksiniz’ diyor. Sayıştay ve Danıştay’a tek imza ile üye atayan bir kişi bunu söylüyor” dedi.