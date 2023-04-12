‘İran deprem yardımı adı altında Suriye'ye silah gönderdi’

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Reuters'a konuşan kaynaklar, İran'ın amacının Suriye lideri Beşar Esad'ı desteklemenin yanı sıra Suriye'nin İsrail'e karşı savunmasını güçlendirmek olduğunu öne sürdü.

Maraş merkezli depremler, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'nin kuzeyinde de binlerce can kaybına ve ağır maddi hasara neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler'e göre, Suriye'de en az 6 bin kişi 6 Şubat tarihli depremde yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, depremin ardından İran'dan yüzlerce uçağın Suriye'nin Halep, Şam ve Lazkiye havaalanlarına inerek malzeme getirdiğini ve bunun yedi hafta boyunca devam ettiğini aktardı.

İki bölgesel ve bir Batılı istihbarat kaynağı, malzemelerin gelişmiş iletişim ekipmanları ve radar bataryaları ile Tahran tarafından sağlanan Suriye hava savunma sisteminin güncellenmesi için gerekli yedek parçaları içerdiği bilgisini verdi.

İran'ın New York'taki BM misyonu ise Tahran'ın insani yardım uçaklarını Suriye'deki ağını güçlendirmek ve Esad'a yardım amacıyla (askeri teçhizat taşımak için) kullanıp kullanmadığı yönündeki soruya "Bu doğru değil" cevabını verdi.

Suriye hükümeti, insani yardım uçaklarının askeri teçhizat taşımak için kullanıldığı yönündeki iddiaları yanıtsız bıraktı.

İSRAİL: ASKERİ TEÇHİZAT PARÇALAR HALİNDE TAŞINDI

Reuters'a konuşan bölge kaynakları ise İsrail'in, Suriye'ye silah akışından kısa sürede haberdar olduğunu ve buna karşı agresif bir kampanya başlattığını söyledi.

İsrail ordusundan Tuğgeneral Yossi Kuperwasser, sevkiyatlara yönelik hava saldırılarının, İsrail ordusunun uzun bir konvoyda hangi kamyonu hedef alacağını bilecek kadar özel istihbarata dayandığını öne sürdü.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir savunma yetkilisi, "İsrail, Suriye'ye deprem yardımı sevkiyatı kisvesi altında, İran'dan çoğunlukla parçalar halinde taşınan önemli miktarda askeri teçhizat hareketi gördü" diye konuştu.

Yardımların daha ziyade Halep Havaalanına ulaştırıldığını söyleyen aynı isim, bu sevkiyatların İran Devrim Muhafızları'nın yabancı casusluk ve paramiliter kolu olan Kudüs Gücü'nün "18000" numaralı Suriye birimi tarafından organize edildiğini sözlerine ekledi.

“İRAN TARAFINDAN YAPILAN ELEKTRONİK ÇİP SEVKİYATI VURULDU”

Suriyeli (taraf değiştiren asker) Albay Abdulcabbar Akaidi, "İsrail saldırıları, İranlı milis komutanlarının toplantısını hedef aldı." dedi. Akaidi toplantının nerede yapıldığına dair bilgi vermedi.

Akaidi ayrıca İsrail'in, Suriye'nin silah sistemlerini güçlendirmek için İran tarafından yapılan elektronik çip sevkiyatını vurduğunu da söyledi.

Bir başka bölgesel (Suriyeli) kaynak, Halep pistinin iki İran kargo uçağının 'yardım bahanesiyle' silah sevkiyatı için iniş yapmasından birkaç saat sonra İsrail tarafından vurulduğunu ve bu bilginin Batılı diğer iki istihbarat kaynağı tarafından da doğrulandığını dile getirdi.

İran'ın dini liderliğine yakın bir kaynak, Suriye'ye depremin ardından ivedilikle silah gönderildiğini belirtti.

İranlı kaynak şu ifadeleri kullandı:

"Deprem üzücü bir felaketti ama aynı zamanda Suriye'deki kardeşlerimize düşmanlarına karşı savaşlarında yardım etmemiz için Allah'ın bize bir yardımı oldu. Suriye'ye derhal çok sayıda silah gönderildi."