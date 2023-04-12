Diyarbakır’da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı

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Depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi’nin yıkılan bir blokunda 89 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Üç blok da ağır hasar almıştı.

Kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren Galeria Sitesi’nin 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı da 128 daireden oluşuyordu.

"Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan aranan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalandı.