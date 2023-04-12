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Diyarbakır’da depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı

Maraş merkezli depremlerinde 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da yakalandı.
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Galeria Sitesi'nde 89 kişi yaşamını yitirdi(Foto: İhsan Yalın / K24)
Galeria Sitesi'nde 89 kişi yaşamını yitirdi(Foto: İhsan Yalın / K24)
kürdistan Galeria Sitesi Diyarbakır Deprem

HABER MERKEZİ

Depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi’nin yıkılan bir blokunda 89 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Üç blok da ağır hasar almıştı.

Kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren Galeria Sitesi’nin 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı da 128 daireden oluşuyordu.

"Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan aranan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser Ankara'da yakalandı.

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