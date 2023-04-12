ABD Suriye’deki örgütün liderini ’küresel terörist’ ilan etti

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, bugün Hurraseddin lideri Sami Uraydi’yi Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladı” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Uraydi’nin bulunduğu yer hakkında bilgi sağlayanlara 5 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.

Bakanlık, Huraseddin gibi grupların dini azınlıkları hedef alan cinayet, adam kaçırma ve şiddet olaylarından sorumlu olduğunu vurguladı.

El Kaide bağlantılı Huraseddin örgütü, Suriye iç savaşında savaşan silahlı bir örgüt.

ABD, önceki yıllarda örgütün bazı liderlerine karşı birçok hava saldırısı düzenledi.