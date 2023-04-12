Zelenskiy’den Ukrayna askerinin kafasının kesildiği görüntülere sert tepki

HABER MERKEZİ

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, dünyada hiç kimsenin "Rusların insanları nasıl kolay öldürdüğünü görmezden gelmemesi" gerektiğini belirterek, "Ukraynalı esirin öldürüldüğü görüntüyü tüm dünya izlemeli" dedi.

Görüntünün Rusya'yı olduğu gibi gösterdiğini ifade eden Zelenskiy, "İşgalciler için insanlar yok, oğullar, kardeşler ve çocuklar onların umurunda değil" diye konuştu.

Rusya'nın "hayatı yok etme alışkanlığını yeni norm haline getirmeye çalıştığını" ileri süren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu bir kaza değil, bu bir bölüm değil. Daha önce de olmuştu. Buça'da öyle olmuştu. Bin defa. Herkes, her lider tepki göstermeli. Zaman geçer unutulur diye beklememeli. Biz hiçbir şeyi unutmayacağız, katilleri affetmeyeceğiz. Her şey için yasal sorumluluk olacak. Terörist kaybetmeli."

Zelenskiy, liderlerin böyle bir zulme tepki göstermemesi durumunda dünyanın bunu anlamayacağı yorumunda bulunarak, "Şimdi harekete geçilmeli. Ukrayna'da mümkün olduğunca cepheye odaklanmalıyız, mümkün olduğunca yardım etmeli, işgalcileri topraklarımızdan kovmalıyız." ifadesini kullandı.

PODOLYAK: RUSYA'NIN HAYVAN DOĞASINI BİR KEZ DAHA KANITLADI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerinin Ukraynalı esir askerin kafasını kestiği ileri sürülen görüntünün "Rusya'nın hayvan doğasını bir kez daha kanıtladığını ve dünyayı bu ülkenin kana susamışlığına ikna ettiğini" savundu.

Podolyak, "Belki alaycı bir şekilde barış için toprak takası teklif eden barış gücü sonunda Rus barışının gerçek anlamını hissedecektir" ifadesini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), iddia edilen infazla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

KREMLIN: KORKUNÇ GÖRÜNTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukraynalı olduğu iddia edilen askerin başının kesilmesiyle ilgili yayılan görüntüye ilişkin şunları söyledi:

"Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor. Elbette, bu korkunç bir görüntü. Her şeyden önce, yaşadığımız yalan haberlerle dolu dünyada, bu görüntünün gerçek olup olmadığını kontrol etmek lazım."