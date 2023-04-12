KDP KURD ile Azadi Hareketi: Seçimlerde HAK-PAR’ı destekleyeceğiz

DİYARBAKIR (K24)

Kürt Demokrat Partisi (KDP KURD), Azadi Hareketi ile Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) yetkilileri ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya KDP KURD Genel Başkanı Reşit Akıcı, Azadi Hareketi Genel Sekreteri Metin Pirani ve HAK-PAR Genel Başkanı Düzgün Kaplan katıldı.

Açıklamada, “14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri bir arada, aşırı derecede kutuplaşmış bir ortamda yapılacak. Siyasi partilerin çoğunluğu seçimlere ittifaklar halinde girecekler. Bugün AKP/MHP’nin başını çektiği iktidar bloku da başını CHP/İYİ Parti’nin çektiği muhalefet bloku da

seçmene başta Kürt sorunu olmak üzere toplumun temel problemlerinin çözümüne yönelik herhangi bir proje sunmamakta, tam tersine seçim stratejilerini Kürt karşıtlığı üzerine kurmaktalar” denildi.

“Rant için çekişen iktidar blokunun da muhalefet blokunun da yine şaibeli Türk siyasetçileri Kürtlere temsilci olarak atayan, Türkiyelileşmeyi hedefleyen entegrasyoncu kesimlerin de halkımıza zarardan- acıdan başka sunacakları bir şey yok” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de seçimlere katılacağı resmi olarak ilan edilen 26 partiden sadece HAK-PAR, Kürt sorununun çözümünü programının merkezine almış, federasyonu savunan ve seçim stratejisinde de bu anlayışla siyaset izlemektedir. Biz HAK-PAR, KDP KURD ve Azadi Hareketi bu seçim sürecinde Kürt halkının meşru taleplerini öne çıkarmak ve kalıcı istikrarlı bir Kürt temsil mekanizmasının temellerini atmak için birlikte çalışma kararı aldık.”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Kürtçenin, Türkçenin yanı sıra resmi dil olarak kabul edilmesi ve ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim dili olması,

Başta Şeyh Sait, Seyid Rıza ve Saidi Kurdi olmak üzere mezarları gizlenen tüm Kürt şahsiyetlerin mezar yerlerinin açıklanması ve itibarlarının iadesi,

Dahil halkımızın tüm özlem ve taleplerini esas alan bir siyaset üreteceğiz.

Tüm yurtseverleri HAK-PAR’a destek olmaya,

Tüm seçmenleri de HAK-PAR’a oy vermeye çağırıyoruz.”