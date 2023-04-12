İstanbul’da kaçırılan Kürt iş insanından 26 gündür haber alınamıyor

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Almanya’da yaşayan ve Alman vatandaşlığı bulunan Konya Kürtlerinden iş insanı Zeki Oğuz, 18 Mart’ta İstanbul’da kaçırılmıştı.

Avukat Abdurrahman Karabulut, Zeki Oğuz’un 34 EPD 829 plakalı bir araca bindirilerek kaçırıldığını söyledi.

K24’e konuşan Av. Karabulut, şunları ifade etti:

“18 Mart’ta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Bunların eşkâlleri ve kaçıranların plakaları da belli. O günden bugüne hiçbir haber yok. Zeki Oğuz aynı zamanda eşimin akrabası. İki hafta önce olay bana geldiğinde başka bir avukat arkadaş ilgileniyordu. Herhangi bir gelişme olmayınca Oğuz’un ailesi benim de ilgilenmemi istedi. Meslektaşım 23 Mart’ta bir suç duyurusunda bulunmuş, yani kaçırılma olayından 5 gün sonra. O Günden düne (10 Nisan Pazartesi günü) kadar savcı tek bir işlem yapmamış.”

Zeki Oğuz’un kaçırılmasıyla önceki güne kadar savcılığın hiçbir şey yazmadığını yineleyen Karabulut, Kürt iş insanının neden kaçırıldığının ortaya çıkmasına ilişkin birtakım taleplerde bulunduklarını söyledi.

“SAVCILIĞIN SESSİZLİĞİ AĞIR İHMALDİR”

Bu taleplerde MOBESE, HTS ve baz istasyonları kayıtlarının araştırılması gerektiğini söyleyen Karabulut, şunları vurguladı:

“Dün talep ettim; dünden itibaren savcılık plaka ve yüz tespitleriyle ilgili hemen girişimlerde bulundu. Burada şunu görüyoruz: Cumhuriyet savcısı, 22-23 gün boyunca kamuoyuna mal olmuş bir olayla ilgili tek bir satır dahi yazı yazmamış. Bu ağır bir ihmaldir ve buna ‘görevini kötüye kullanma’ bile diyebiliriz. Bununla ilgili biz suç duyurusunda bulunma hakkımızı şu an için saklı tutuyoruz.”

Avukat Karabulut, “Yaklaşık iki hafta önce bir siyasiden aldığım bilgi, Zeki Oğuz’un istihbarat tarafından kaçırıldığına yönelikti. Halen aynı kanaatteyim, yalnız başka da kişileri kaçırabileceği öngörüsünü de göz ardı etmemek lazım. Benim gözümde şu anda herkes şüphelidir. Oğuz’un iş ilişkisinde bulunduğu insanlar vs. anlamında söylüyorum. Savcılığa da ‘Her an herkesi şüpheli görmek zorundasınız. Biz istihbaratta olduğu yönünde bilgiler aldık ve bugün 24. gündür kendisinden haber alamıyoruz’ dedik. Türkiye’de adeta canlı yayında kaçırılan bir insandan günlerdir haber yok. Alman vatandaşı olması dolayısıyla Alman Konsolosluğu’yla da iletişime geçtik. Birkaç gün içerisinde kapsamlı bir açıklama da yapacağız.”

Zeki Oğuz’un sağlığından endişe duyduklarını söyleyen Karabulut, “Hukuka aykırı bir şekilde bir kaçırılma var. Kim yaparsa yapsın böyle bir şey asla kabul edilemez. Eğer hakkında bir suç iddiası varsa hukuka uygun bir şekilde savcılık çağırır, hukuk çerçevesinde ifadesi alınır ya tutuklanır ya da serbest bırakılır” şeklinde konuştu.

Ayrıca olayın peşini bırakmayacaklarını söyleyen Karabulut, Zeki Oğuz’un kimseyle kavgalı olmadığını da sözlerine ekledi.

Karabulut, “İstihbaratın elinde olduğu konusunda referanslı bilgilerimiz var” dedi.