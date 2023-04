ABD’den Türkiye merkezli şirketlere yaptırım

HABER MERKEZİ

Washington yönetiminden Reuters'a konuşan bir yetkili, yaptırımlar ile Rusya'yla bağlantılı olan Türkiye merkezli kuruluşlar ve denizcilik ile ticaret sektörlerindeki kişilerin hedef alındığını söyledi.

Söz konusu isim, yaptırımları Türkiye'ye yönelik bir 'uyarı ateşi' olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Washington, Rusya'yı ve Ukrayna'daki savaşı destekleyenlere karşı aksiyon almaya devam edecek" dedi.

Yaptırım listesine, Türkiye'den şu şirketler eklendi: “ARTVIN MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY, AZU INTERNATIONAL BILGI TEKNOLOJILERI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, DEXIAS INTERNATIONAL PRODUCTS AND TRADE LIMITED COMPANY, SALDA MANAGEMENT MARITIME AND TRADE LIMITED COMPANY, SMART TRADING TRANSPORTATION INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY.”

Azu isimli şirketin, ABD'li üreticiler tarafından geliştirilen en az 20 milyon dolar değerinde bilgisayar çipini Rusya'ya ihraç ettiği belirtildi. Dexias'ın ise, Rusya merkezli bir kuruluşa 'aracılık' yaptığı kaydedildi. Listede ayrıca, Türkiye bandıralı 3 yük gemisi de yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Reuters'ın haberinde, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kapsamına giren malların Rusya'ya geçişini durdurduğu belirtilmişti. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, 'Türkiye hükümetinin Rusya'ya yasaklı yabancı malların olduğu bir liste ileterek söz konusu malların 1 Mart itibariyle deniz yoluyla Rusya'ya iletilmemesini istediğini' aktarmıştı. Reuters'a konuşan Tecdelioglu, "O listede adı yazılı olan tüm ürünler, hangi ülkeden geliyor olursa olsun Rusya'ya geçişleri engelli" demişti.