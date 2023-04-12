Başbakan’dan Süleymaniye Havalimanı’na yönelik saldırıya kınama

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantının ilk oturumunda Kürdistan Bölgesi’nin dış sorunları ile vatandaşların güvenliği ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndaki saldırıdan duyduğu kaygıyı dile getirerek, hükümetin bu saldırıyı ve benzeri saldırıları kınadığını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Süleymaniye Havalimanı'nda yürütülen faaliyetlerden haberdar olmadığını dile getiren Başbakan, hükümetin yürürlükteki yasaların dışında tutulduğunu söyledi.

Oturumda Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye Havalimanı'ndaki faaliyetlerden haberdar edilmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Mesrur Barzani, “Ne olursa olsun Süleymaniye vatandaşlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum” diyerek, sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Süleymaniye Havalimanı'ndaki saldırılarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi.

7 Nisan’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana gelmiş ve patlama sonucu havalimanı çevresinde yangın çıkmıştı. Olayın ardından saldırının drone ile gerçekleştirildiği açıklandı.

Saldırının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik düzenlendiği ortaya çıktı.

DSG ilk başta Mazlum Abdi'nin saldırı sırasında Süleymaniye'de olduğunu yalanladı, ancak daha sonra onu korumak için yanlış bilgi yaydıklarını açıkladı.

Ayrıca Mazlum Abdi de yaptığı açıklamada saldırının Türkiye tarafından yapıldığını belirtmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı, saldırı nedeniyle Türkiye’den resmi özür talep etmişti.