Trump: Duruşmam sırasında mahkeme görevlileri ağlıyordu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta ticari dolandırıcılık ithamlarıyla suçlanmasının ardından mahkeme çalışanlarının ağladığını iddia etti.

Tarihi duruşmadan ardından bu yana ilk kez Fox News’e mülakat veren Trump, duruşması Manhattan adliye çalışanlarının çoğunun gerçekten ağladığını ve kendisinden özür dilediğini ileri sürdü.

BBC'nin bildirdiğine göre, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday olan Trump, hüküm giyse bile başkanlık için aday olacağına söz verdi.

Tucker Carlson ile yaptığı ve dün yayınlanan röportajda Trump, ceza mahkemesinde polis de dahil olmak üzere yetkililer tarafından kendisine nasıl davranıldığını anlatarak, “Gözlerinden yaşlar akıyordu. Adliyeye gittiğimde -ki orası bir bakıma hapishanedir- kaydımı yaptılar. Sana şunu söyleyeyim: Ağlıyorlardı. Orada çalışanlar... Yani, bunlar katilleri içeri atmak konusunda hiçbir sorunu olmayan çalışanlar ve herkesi görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında Trump masum olduğunu ileri sürdü ve aleyhinde herhangi bir dava olmadığını savundu.

Trump, Fox Haber sunucusu Tucker Carlson'a verdiği demeçte, "Kimse nükleer hakkında konuşmuyor. Şu anda dünyanın en büyük problemi küresel ısınma değil nükleer ısınmadır ve hepsi bir adam. Saniyeler meselesi. Gerçekleşmesi için 200-300 yıl beklemenize gerek yok" dedi.

Rusya'nın nükleer silah kapasitesi ve bunun Ukrayna'ya etkilerine dair endişelerini dile getiren Trump, "Ukrayna yok ediliyor. Diyelim ki edilmiyor. Diyelim ki Ukrayna tahmin edilenden daha iyisini yapıyor. Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) nükleere karar verirse bu her şeyin sonu olur" ifadesini kullandı.

2024 BAŞKANLIK YARIŞI

Hakkındaki suçlamalardan mahkum olması durumunda 2024 başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceği sorulan Trump, yarışı "hiçbir koşulda bırakmayacağını" vurguladı.

Trump, kendisinin Manhattan'da hakim karşısına çıkması nedeniyle polis memurları ve mahkeme çalışanlarının göz yaşlarına hakim olamadığını belirtti.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemekle suçlanmış ve 4 Nisan'da Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, "sus payı" soruşturmasıyla ilgili hakkındaki iddiaları da reddetmişti.

Trump, ülke tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.