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Hakkari-Van yolunda kaza: 3 can kaybı, 3 yaralı

Hakkari'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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kürdistan Hakkari Van-Hakkari yolu Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Hakkari-Van kara yolu Dikilitaş köyü yakınında İran plakalı tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda önce Van'a doğru seyir halindeki 01 DML 23 plakalı minibüsle çarpıştı, ardından tırın dorsesi de 34 FA 6945 plakalı otobüse çarptı.

Kazada, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı, tır sürücüsü de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın olduğu bölgede araçların kontrolü olarak geçişini sağlıyor. (Kaynak: AA)

 

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