Politika

CENTCOM, Suriye’nin doğusunda DAİŞ’in bir liderini yakaladığını açıkladı

CENTCOM, Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında DAİŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
suriye Huzeyfe el-Yemeni CENTCOM DAİŞ

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Suriye’nin doğusunda helikopter destekli bir baskında DAİŞ elebaşlarından Huzeyfe el-Yemeni’yi ve iki yardımcısını yakaladıklarını açıkladı.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, DAİŞ’in saldırı planlayıcılarından olduğu iddia edilen Huzeyfe el-Yemeni’nin ABD birliklerinin helikopterle düzenlediği bir baskın operasyonunda ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye’nin doğusunda düzenlenen operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve Yemeni’nin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv