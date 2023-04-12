Azadi Partisi: YSP’nin aday listesi arzuladığımız gibi değil ama ittifakta kalacağız

DİYARBAKIR (K24)

Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri HDP ve Yeşil Sol Parti ile birlikte Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD) ve Azadi Partisi'nin içerisinde yer aldığı Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı kuruluşunu ve seçim deklarasyonunu ilan etmişti.

3 Nisan’daki deklarasyonda ittifakın ilkeleri ve hedefleri açıklanmıştı.

Yeşil Sol Parti’nin milletvekili aday listesi hakkında açıklama yapan Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın bileşenlerinden Azadi Partisi, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Azadî Partisi olarak her fırsatta özgürlüğe ve demokrasiye kavuşmanın olmazsa olmazı ortak mücadele olduğunu vurguluyoruz. Bu amaçla Kürt siyasi aktörlerinin, halkımızın temel talepleri etrafında gücünü birleştirerek sürecin yönünü kendi lehine çevirebileceğinin mümkün olduğunu söylüyoruz. Bu sebeple 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimleri bir fırsat olarak değerlendiren Partimiz, 8 siyasi parti ve hareketle birlikte Yeşil Sol Parti ile Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nı oluşturmuştur.”

Açıklamada, “Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, 3 Nisan tarihinde yayınladığı deklarasyonda Kürt halkının olabilir ulusal demokratik temel taleplerini net ve açık bir şekilde kamuoyuna ilan etmiş, söz konusu taleplerin hayat bulması için ortak mücadele iradesini ortaya koymuşlardır. Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın oluşumu ve Kürt halkının taleplerine ilişkin yayınladığı bildirge halkımız tarafından büyük bir takdir görmüştür” denildi.

Azadi Partisi, şunları ekledi:

“Ancak bize göre 9 Nisan tarihinde Yeşil Sol Parti’nin açıklanan aday listesi, Kürt sosyolojisini temsil etmekten uzak, Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın da arzuladığı dengeli temsiliyet ruhunu yansıtmaktan uzak kalmıştır. Fakat buna rağmen Partimiz Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı’nın kamuoyuna açıklanan ilkelerine bağlılığından taviz vermeden ittifakla beraber ortak mücadeleye devam edecektir. Çünkü Partimizin kuruluş felsefesi ortak akılla beraber mücadele etmektir.”