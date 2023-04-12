Politika

Avusturya: Putin ülkeye gelmesi durumunda tutuklanacak

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını bildirdi.
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avrupa Vladimir Putin Rusya Avusturya

HABER MERKEZİ

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını bildirdi.

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler’in dün Alman Tagesspiegel gazetesine, "Putin’in Avusturya’ya adım atması durumunda tutuklanacağı" yönündeki ifadeleri üzerine Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Avusturya’ya seyahat etmesi durumunda tutuklanacağı teyit edildi.

"Kimse hukukun üzerinde değil. Bütün suçlar boşluk bırakılmadan aydınlanmalıdır, cezasız bırakılamaz" ifadesine yer verilen açıklamada, Avusturya’nın da diğer ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Mahkemenin aldığı tutuklama kararını uygulamak ve aranan kişiyi gözaltına almak anlamına geliyor. Bu tabii ki Başkan Putin için de geçerli" denildi.

Ancak Putin’in mahkemeye tabi 123 üye ülkeye seyahatte bulunarak bu riski göze almayacağı da kaydedildi.

 

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