Kılıçdaroğlu’na suikast uyarısı

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Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine saylı günler kaldı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yaklaşan seçim öncesi Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi olabileceği uyarısında bulundu.

“KORUMA TEDBİRLERİNİ ARTIRMAK GEREKİYOR”

Özdağ, “Geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİN ELİNDE İSTİHBARAT İMKÂNI VAR”

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı.

Toprak, “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu konuda devlete güvendiklerini söyleyen Toprak, “Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır” dedi. (Kaynak: Cumhuriyet gazetesi)