Kürt kentlerinde kar yağışı ve yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre pek çok kentte sağanak yağış bekleniyor.

Kürt kentlerinde aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı tahmin ediliyor.

Yağışların Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTEP 7°C, 16°C Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT 7°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

URFA 8°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ELAZIĞ 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM 3°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

IĞDIR 11°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

MALATYA 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

MARAŞ 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.