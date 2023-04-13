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Diyarbakır merkezli 11 ilde hacker operasyonu: 85 milyon kişinin bilgileri çalındı

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "deep web"de vatandaşların bilgilerini sahte maillerle ele geçirip dolandırıcılara satan 20 hacker'ı "Kalkan Operasyonu" kapsamında yakaladı.
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HABER MERKEZİ

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri son zamanlarda şirketlerin sistemlerinde veri ihlallerinin olduğunun bildirmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin, özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığı ve gönderdikleri sahte maillere tıklayan kurbanlarının şifrelerini ele geçirdiği belirtildi.

85 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇALINDI

Bu şifreler sayesinde 85 milyon vatandaşın kimlik, adres, kredi kart bilgilerini ele geçirip ve bu bilgileri dolandırıcılara sattı.

Şebekenin platformuna üye olmak için içeriden birilerinin referans olması gerektiği ve içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlatıp ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmaları gerektiği ortaya çıktı.

Şebeke, kurdukları illegal platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattığı belirlendi. (Kaynak: İHA, AA)

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