Rusya’nın Stavropol bölgesinde yaşayan Kürtler: Kürdistan'a döneceğimiz günü bekliyoruz

MOSKOVA (K24)

Rusya'nın güneybatısında bulunan ve nüfusu 2 milyon 900 bin dolayında olan Stavropol Krayı, Kürt diasporasının yerleşik olduğu bir bölge.

Daha çok köylerde yerleşik bulunan Kürt nüfusun önemli bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşırken, okula giden çocukların en büyük tutkusu güreş.

K24’e konuşan Abdulresul Abdullayev, “Sovyetler çökünce Kırgızistan’dan Rusya topraklarına geçtik. Bu köye yerleştik. Hayvancılık yapıyoruz, çocuklarımız da okuyor” dedi.

Ataları Kuzey Kürdistan’dan sürülen ve kendisi Azerbaycan’da dünyaya gelen 90 yaşındaki Abdulselam Reşidov Kürtçeyi akıcı bir şekilde konuşuyor:

“Sürgün edildik, 53 yıl boyunca Kırgızistan’da yaşadık. 93’ten beridir de buradayız. Kaç yıl geçerse geçsin, vatanımıza dönmeyi bekliyoruz. Allah’ım, bizi tekrar Kürdistan’a kavuştur diyoruz. Atalarımızın vatanıdır, hepsi orada rahmet etti. Bir yol açıp tekrar Kürdistanımıza dönebilmemiz için Allah’a dua ediyoruz.”

Köyde bir spor salonu olmaması, çocukların güreşe olan tutkusunun önüne geçememiş. Güzel havalarda dışarda güreşe tutuşuyorlar.

Çocukların hem aile içinde hem de aralarında anadilleri olan Kürtçeyi konuşmaları dikkat çekiyor.

Çocuklardan biri, “Dinç kalmak için spor yapıyorum. Tüm Kürdistan’ı selamlıyorum” diyor.

Bir başka çocuk ise, “Tüm ailemiz, akrabalarımız bu köyde yaşıyor. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ben de işlerde babama yardım ediyorum” şeklinde konuştu.