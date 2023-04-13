Politika

Pentagon belgeleri: ABD, BM liderini yakından izliyor

İnternete sızan gizli Pentagon belgelerine göre ABD, BM Genel Sekreteri'nin Rusya'nın çıkarlarını karşılamaya fazla istekli olduğuna inanıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (Foto: AFP)
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres (Foto: AFP)
ABD Pentagon Belgeler BM Antonio Guterres

HABER MERKEZİ

ABD'nin gündeminde, savunma ve istihbarata ilişkin sızdırılan gizli belgeler var. Yayımlanan son bilgilerin merkezinde ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yer alıyor.

Dosyalar, Washington'un Antonio Guterres'i yakından izlediğini gösteriyor.

Birkaç belge, Guterres ve yardımcısının dahil olduğu özel görüşmeleri anlatıyor.

Yayımlanan bilgiler, BM Başkanı'nın Ukrayna'daki savaş ve bazı Afrikalı liderler hakkında samimi gözlemlerini içeriyor ve Guterres'in Rusya'ya karşı yumuşak davrandığı iddia ediliyor.

İçeriklerde "Guterres, yaptırım uygulanan Rus varlıkları veya bireyleri içerse bile, Rusya'nın ihracat kabiliyetini artırma çabalarını vurguluyor" ifadesi yer alıyor.

BM’DEN İDDİALARA TEPKİ

BM yetkilileri, 'dünyanın en iyi diplomatının' Moskova'ya karşı yumuşak davrandığı iddiasına tepkili.

Sızan belgeler hakkında yorum yapmayacağını söyleyen üst düzey bir yetkili, BM'nin "savaşın dünyanın en yoksulları üzerindeki etkisini hafifletme ihtiyacıyla hareket ettiğini" söyledi.

"Bu, gıda fiyatını düşürmek için elimizden geleni yapmak ve gübreye en çok ihtiyacı olan ülkeler için erişilebilir olmasını sağlamak anlamına geliyor" diye ekledi.

ABD'DE SIZAN BELGELER

ABD, güvenliğe ilişkin bazı gizli belgelerin sızdırılmasını konuşuyor. Discord, Telegram ve Twitter'da dolaşan belgeleri kimin sızdırdığı bilinmiyor.

Savunma Bakanlığı "çok ciddi güvenlik riski" dediği belgelerin gerçekliğini araştırıyor, Adalet Bakanlığı adli soruşturma yürütüyor.

ABD basınının, içeriğini paylaştığı belgelerde çarpıcı bilgiler yer alıyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv