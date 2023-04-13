Pentagon belgeleri: ABD, BM liderini yakından izliyor

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ABD'nin gündeminde, savunma ve istihbarata ilişkin sızdırılan gizli belgeler var. Yayımlanan son bilgilerin merkezinde ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yer alıyor.

Dosyalar, Washington'un Antonio Guterres'i yakından izlediğini gösteriyor.

Birkaç belge, Guterres ve yardımcısının dahil olduğu özel görüşmeleri anlatıyor.

Yayımlanan bilgiler, BM Başkanı'nın Ukrayna'daki savaş ve bazı Afrikalı liderler hakkında samimi gözlemlerini içeriyor ve Guterres'in Rusya'ya karşı yumuşak davrandığı iddia ediliyor.

İçeriklerde "Guterres, yaptırım uygulanan Rus varlıkları veya bireyleri içerse bile, Rusya'nın ihracat kabiliyetini artırma çabalarını vurguluyor" ifadesi yer alıyor.

BM’DEN İDDİALARA TEPKİ

BM yetkilileri, 'dünyanın en iyi diplomatının' Moskova'ya karşı yumuşak davrandığı iddiasına tepkili.

Sızan belgeler hakkında yorum yapmayacağını söyleyen üst düzey bir yetkili, BM'nin "savaşın dünyanın en yoksulları üzerindeki etkisini hafifletme ihtiyacıyla hareket ettiğini" söyledi.

"Bu, gıda fiyatını düşürmek için elimizden geleni yapmak ve gübreye en çok ihtiyacı olan ülkeler için erişilebilir olmasını sağlamak anlamına geliyor" diye ekledi.

ABD'DE SIZAN BELGELER

ABD, güvenliğe ilişkin bazı gizli belgelerin sızdırılmasını konuşuyor. Discord, Telegram ve Twitter'da dolaşan belgeleri kimin sızdırdığı bilinmiyor.

Savunma Bakanlığı "çok ciddi güvenlik riski" dediği belgelerin gerçekliğini araştırıyor, Adalet Bakanlığı adli soruşturma yürütüyor.

ABD basınının, içeriğini paylaştığı belgelerde çarpıcı bilgiler yer alıyor.