Ekonomi

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD'de enflasyonun beklenen düşük gelerek yüzde 5'e gerilemesinin ardından gram altında tüm zamanların rekoru kırılarak bin 260 TL seviyesi görüldü.
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türkiye Gram altın

HABER MERKEZİ

ABD'de tüketici enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesiyle beraber Fed'in faiz artışlarında sona yaklaştığı beklentisi, gram altında çarşamba günü de rekor kırılmasını sağlamıştı.

Ons altın ise 2030 dolar sınırına kadar yükseldi.

Altın, perşembe gününe ise yukarı yönlü ivme ile başladı.

Gram altın (spot) bin 260 liradan işlem görüyor. Gram altının önceki kapanışı bin 251 liraydı.

Çeyrek altın 2 bin 60 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, çarşamba gününü 2 bin 45 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 4 bin 120 liradan satılıyor. Yarım altın, haftanın üçüncü işlem gününü 4 bin 91 lira seviyesinde noktalamıştı.

Önceki kapanışı 8 bin 158 TL olan cumhuriyet altını 8 bin 216 TL'den alıcı buluyor.

Ons altın ise yüzde 0,64'lük yükselişle 2 bin 27 dolar seviyesinde.

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