Politika

Başbakan BAE heyetini kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdullah Nasır Lutah başkanlığındaki heyeti kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan BAE Mesrur Barzani Muhammed bin Zayid Al Nahyan

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdullah Nasır Lutah başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki dostane ve özel ilişkilere değinene Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ne devam eden destekleri için BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'a şükranlarını dile getirdi.

BAE Kabine İşleri Bakan Yardımcısı da, Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi'nin BAE liderliği nezdinde özel bir yeri olduğunu vurguladı.

BAE’li yetkili, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile her türlü işbirliği ve koordinasyona hazır olduğunu yineledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv