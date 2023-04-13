Başbakan BAE heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdullah Nasır Lutah başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki dostane ve özel ilişkilere değinene Başbakan, Kürdistan Bölgesi'ne devam eden destekleri için BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'a şükranlarını dile getirdi.

BAE Kabine İşleri Bakan Yardımcısı da, Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi'nin BAE liderliği nezdinde özel bir yeri olduğunu vurguladı.

BAE’li yetkili, ülkesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile her türlü işbirliği ve koordinasyona hazır olduğunu yineledi.