Politika

PAK ve TDK-TEVGER seçimde HAK-PAR’ı destekleyecek

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi (TDK-TEVGER), 14 Mayıs’ta gerçekleşecek parlamento seçimlerinde HAK-PAR’ı destekleyeceklerini açıkladı.
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kürdistan HAK-PAR TDK-Tevger PAK

HABER MERKEZİ

Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR), PAK ile TDK-TEVGER’in kendilerini destekleyeceklerini bildirdi.

HAK-PAR tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“PAK ve TDK-TEVGER olarak yasal prosedürün yol açtığı engellerden dolayı seçimlere katılamamaktayız. Ayrıca, bu dar zaman dilimi içinde bağımsız adaylarla da seçimlere katılmanın gerekli koşulları yoktur’ denilen deklarasyonda, Seçimlere katılma hakkı kazanan partiler içinde, programı ve seçim deklarasyonu itibariyle HAK-PAR’ı kendimize yakın görüyoruz’ vurgusu yapıldı.”

Dün de KDP KURD ile Azadi Hareketi, 14 Mayıs’taki parlamento seçimlerinde HAK-PAR’ı destekleme kararı almıştı.

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