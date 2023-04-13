Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat'ta Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği yerlerden biri olan Adıyaman’da bugün bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) büyüklüğünü 4.3 olarak duyurduğu depremin saat 16.26'da meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, merkez üssü Adıyaman-Sincik olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini paylaştı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladığı depremin 6.2 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.