Politika

Demirtaş: PKK’nin Türkiye’de silah bırakması için elimizden geleni yapacağız

Selahattin Demirtaş, “PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız” dedi.
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türkiye Selahattin Demirtaş PKK silah bırakma

HABER MERKEZİ

Edirne Cezaevinde  tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK’nin silah bırakmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Twitter’dan açıklama yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız.

TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız.”

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