Politika

Ukrayna'dan savunma sistemlerinin NATO sistemleriyle entegre edilmesi çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesi ile NATO müttefiklerinin hava, füze savunma sistemlerinin, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde entegre edilmes için çağrıda bulundu.
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dünya Ukrayna savunma sistemleri entegre NATO

HABER MERKEZİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen ‘Uluslararası Kırım Platformu Birinci Karadeniz Güvenlik Konferansı’nda video konferans yoluyla katıldı.

Karadeniz’in tüm Avrupa’nın barış içinde yaşaması açısından önemli rol oynadığını belirten Dmitro Kuleba, “Ukrayna’nın zaferi, hepimizin zaferi olacak” dedi.

Kuleba, gelişmelerin Baltık Denizi ve Karadeniz’deki güvenliğin bölünmez olduğunu gösterdiğine işaret ederek, Ukrayna ile NATO müttefiklerinin hava, füze savunma sistemlerinin, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde entegre edilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Uluslararası hukuka saygı duyan tüm barışçıl ülkelere, Karadeniz’in ticaret ve seyahat amaçlı yeniden kullanabilmesi için silahsızlandırılması çağrısı yapan Kuleba, bu hedefe giden yolda ısrarcı olunması gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Karadeniz’in kıyıdaş devletler için "işbirliği denizi" olarak kalması gerektiğini belirterek, “Karadeniz, asla bir NATO denizi olmayacak” ifadesini kullanmıştı.

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