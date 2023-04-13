Pentagon’dan Süleymaniye Havalimanı’na saldırıyla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na yönelik saldırıyı soruşturduklarını belirten Patrick Ryder, havalimanına atılan roketin ABD güçlerinin 100 metre yakınına düştüğünü ifade etti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığını vurgulayan Ryder, 2014 yılından bu yana terör örgütü DAİŞ’e karşı Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) beraber hareket ettiklerini dile getirdi.

7 Nisan’da Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana gelmiş ve patlama sonucu havalimanı çevresinde yangın çıkmıştı. Olayın ardından saldırının drone ile gerçekleştirildiği açıklandı.

Saldırının Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'ye yönelik düzenlendiği ortaya çıktı.

DSG ilk başta Mazlum Abdi'nin saldırı sırasında Süleymaniye'de olduğunu yalanladı, ancak daha sonra onu korumak için yanlış bilgi yaydıklarını açıkladı.

Ayrıca Mazlum Abdi de yaptığı açıklamada saldırının Türkiye tarafından yapıldığını belirtmişti.

Irak Cumhurbaşkanlığı, saldırı nedeniyle Türkiye’den resmi özür talep etmişti.