Neçirvan Barzani ve İtalya Başbakanı’ndan işbirliğini geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Resmi ziyaret için Roma’da bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

İtalya, Kürdistan Bölgesi ve Irak ilişkilerinin ele alındığı görüşmede taraflar, her alanda işbirliğini geliştirme vurgusu yaptı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’a destek olmaya devam edeceklerini belirten Giorgia Meloni, Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerin ülkesi için önemine değindi.

İtalya Başbakanı, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın güven ve istikrarının ülkesi için öneminin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, Irak’taki siyasi gelişmeler ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için atılan adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.