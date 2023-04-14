Çavuşoğlu: Erdoğan-Sisi görüşmesi çok gecikmez

HABER MERKEZİ

Çavuşoğlu, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Dış politikanın seçim anketlerine olumlu etkisinin olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yurt dışında yaklaşık 3 milyon seçmenin bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, konsolosluk hizmetlerinin artık 7 gün 24 saat verildiğini belirterek, yurt dışındaki vatandaşların günlük hayatını ilgilendiren taleplerini her zaman dikkate aldıklarını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in 28 Mart'ta CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, "Seçim ortamında bir büyükelçinin seçici bir şekilde bir adayla görüşmesi doğru değildir. Hele hele açık bir şekilde taraf tutan ülkelerin olduğu bir ortamda büyükelçilerin çok dikkat etmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞME

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, mevkidaşıyla yaptığı son 3 görüşmenin sıcak geçtiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, bundan sonra Mısır ile ilişkilerde yeniden canlandırma ve geliştirme konusunda hangi adımları atacaklarıyla ilgilendiklerini belirterek, ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususunda çalışacaklarını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, "Libya konusunda, Libya'yı seçime götürecek bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık" dedi.

Libya'da her iki tarafla da diyaloglarının olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Şu anda ortak bir tabur kurma projesi var" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla görüşmesinde deniz yetki alanları meselesine değinmediklerini, liderler zirvesinin hazırlıklarını konuştuklarını ifade etti.

Mısır'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına saygılı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, iki ülkenin deniz yetki alanları konusundaki işbirliğinden Mısır'ın daha karlı çıkacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile nerede görüşeceğine ilişkin soruya da Çavuşoğlu, buna ilişkin henüz bir karar olmadığını, liderlerin görüş ve talimatları çerçevesinde adım atacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, söz konusu görüşmenin çok fazla gecikmeyeceğini de sözlerine ekledi.