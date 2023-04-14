Spor

Kupa 2’de çeyrek final ilk maçları tamamlandı: İşte sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlar

HABER MERKEZİ

Juventus, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 73. dakikada Federico Gatti'nin golüyle 1-0 yendi.

Öte yandan, Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, nefes almakta yaşadığı zorluk nedeniyle karşılaşmayı gözyaşları içinde terk ederken, yerini 44. dakikada Mattia Perin'e bıraktı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Szczesny'nin sağlık durumunun sağlık ekibi tarafından yapılan ilk incelemeye göre iyi olduğu, detaylı kontroller için hastaneye kaldırılacağı belirtildi.

Sevilla ise Manchester United deplasmanında son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İngiltere temsilcisinin golleri, 14. ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer'den geldi. İspanya ekibi ise 84. dakikada Jesus Navas ve 90+2. dakikada Harry Maguire (kendi kalesine) ile ağları sarstı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya): 1-0

Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-2

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 1-1

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