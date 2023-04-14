Euro rekor tazeledi

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Serbest piyasada 19,3750 liradan alınan dolar 19,3770 liradan satılıyor. Dolar, tarihi zirvesini yenilemeye çok yaklaştı.

21,4560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4580 lira olarak belirlendi.

Euro/TL, 21,45 seviyesine ulaşarak bir kez daha rekor kırdı.

Dün, doların satış fiyatı 19,3360 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3720 lira olmuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu arada spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 2 bin 59 lira, cumhuriyet altını 8 bin 212 liradan el değiştiriyor.

Gram altın ise 1.271 TL'den işlem görüyor.