BM: 400 bin göçmen sınırı geçebilir

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Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu’ndan bu yıl geçmeye çalışan göçmen sayısının, 400 bine çıkabileceğini bildirdi.

BM mülteci ve göç daireleri tarafından hazırlanan rapora göre, yıl başından bu yana Darien Boşluğu’ndan yaklaşık 100 bin kişinin geçtiği ve bu sayının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla altı kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Darien Boşluğu’ndan bu yıl geçen göçmen sayısının 400 bine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl söz konusu rotadan tahminen 250 bin göçmenin geçtiği dikkate alındığında ciddi artış dikkati çekiyor.

ABD, Darien Boşluğu’nda faaliyet gösteren kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için istihbarat toplama konusunda Kolombiya ve Panama’ya destek vermeyi taahhüt ediyor.

TEHLİKELER ALTINDA UMUDA YOLCULUK

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı bir doğal hayatı koruma bölgesi olan Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika’yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya olarak orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk ediyor.