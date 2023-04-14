Politika

Sadr Hareketi tüm faaliyetlerini 1 yıllığına durdurdu

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hareketin tüm faaliyetlerini 1 yıllığına durdurdu ve Twitter hesabını kapattı.
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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr
Irak Mukteda es-Sadr Sadr Hareketi faaliyetler durdurma

ERBİL (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaptığı açıklamada hareketin tüm faaliyetlerini 1 yıllığına durdurduğunu söyledi.

Irak’ta reform yapmak istediğini belirten Sadr, kendi harektinde reform yapamadığını bunun da harekete öncülük etme konusunda sorun oluşturduğunu belirtti.

“Sadr Hareketi’nde dava sahipleri olduğu gibi yolsuzluk yapanlar da var” diyen Sadr, bunun da reform sürecine engel olduğunu dile getirdi.

Sadr en iyisinin hareketin tüm faaliyetlerini bir yıllığına durdurmak olduğunu belirterek, babası Muhammed Bakır Sadr’ın türbesini Ramazan ayının sonuna kadar ziyaretlere kapattığı bildirdi.

Sadr, Twitter hesabını da kapattığını ifade etti.

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