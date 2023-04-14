Başbakan: Enfal, tüm insani değerlere karşı işlenen bir katliamdı

ERBİL (K24)

1988’de gerçekleşen ve 8 aşamaya bölünen Enfal Katliamı, Baas rejiminin Güney Kürdistan'da Kürt halkını yok etmeye yönelik geniş çaplı bir girişimiydi.

Katliamın yıldönümüne ilişkin mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, 35 yıl önce bugün, Irak Baas rejiminin Kürt milletine yönelik katliamında şehit düşenleri büyük bir hüzünle andıklarını söyledi.

Başbakan, “Kürdistan'ın ilçe ve köylerinden binlerce masum sivil kaçırılarak Irak çöllerinde diri diri gömüldü. Bunların büyük bir kısmı hala kayıp ve akıbetleri bilinmiyor. Enfal, sadece Kürdistan milletine değil, tüm insani ve manevi değerlere karşı işlenmiş korkunç bir soykırımdır. Ne yazık ki hala bu vahşi suçların cezası henüz verilmedi, yaralar tam olarak sarılmadı” dedi.

Irak hükümetinin ahlaki ve anayasal sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan, “Kürtlerin maruz kaldığı soykırımlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve mağdurlara tazminat verilmelidir” şeklinde konuştu.

Mesrur Barzani, Irak hükümetinin bu konuda Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile işbirliği yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan, “Kürdistan şehitlerinin anıları karşısında saygıyla eğiliyoruz. Onlar her zaman hatıralarımızda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

ENFAL KATLİAMI

1988 yılında gerçekleşen ve 8 aşamaya bölünen Enfal Katliamı, Baas rejiminin Güney Kürdistan'da Kürt halkını yok etmeye yönelik geniş çaplı bir girişimiydi.

Enfal operasyonlarını dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in doğrudan gözetiminde gerçekleştiren Baas rejimi, katliamı Şubat ve Eylül ayları arasında sekiz aşamaya yaydı.

18 Şubat 1988'de başlayan Enfal'in ilk aşaması bir ay sürdü. Operasyon, Cefayeti Vadisi, Dukan, Çawarta, Qalaçuwalan ve Surdaş'ı kapsıyordu.

22 Mart 1988'de başlayan Enfal'in ikinci aşaması ise 10 gün sürdü. Saldırılar Qeredax, Sengaw, Bazyan, Arbet, Nesr ve Derbendixan bölgelerini kapsadı.

En büyük ve en zor aşama olarak kabul edilen Enfal'ın üçüncü aşaması, Germiyan bölgesi sınırlarını kapsıyordu.

7 Nisan 1988'de başlayan bu aşama, aynı ayın 20’sinde sona erdi. Çemçemal, Sengaw, Kifri, Kelar, Qadir Kerem, Duz ve Leylan'ı kapsıyordu.

Enfal'in 3 Mayıs 1988'den 8 Mayıs’a kadar süren dördüncü safhası da Kerkük, Pirde, Teqteq, Şiwan, Tekye, Koye, Şeyh Bizini, Ağceler ve Erbil ovasını içeriyordu.

Daha sonra Enfal'in beşinci, altıncı ve yedinci aşamaları 15 Mayıs 1988'de başladı ve 26 Ağustos'ta sona erdi.

Bu aşama, Xoşnaweti Vadisi, Rewandiz, Soran, Werte, Xaneqa, Çoman, Ranye, Qeladize ve Kandil Dağı bölgelerini kapsıyordu.

Son aşama olan sekizinci aşama, 26 Ağustos 1988'de başladı ve 11 gün sürdü.

Baas rejimi bu aşamada ise, Behdinan bölgesini hedef aldı. Katliam operasyonları Duhok, Amedi, Etruş, Zaho ve Kani Masi'de devam etti.

Saddam Hüseyin’in emri ile Kürt halkına karşı uygulanan 8 aşamalı Enfal harekatında kadın, çocuk ve yaşlı yaklaşık 182 bin Kürt katledildi.

Saddam tarafından Kur'an'daki Enfal Suresinin adıyla isimlendirilen jenosit, “savaş ganimetleri” anlamına geliyor.

8 aşamalı Enfal operasyonlarında 182 bin Kürt tutuklanarak Irak çöllerine götürüldü, buralarda kazılan çukurlara canlı olarak gömüldü.

Yine 4 bin 500 köy ve 30 ilçe yerle bir edilirken, 1800 okul, 300 hastane, 3000 cami ve 27 kilise yıkıldı.